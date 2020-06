GNR detém três suspeitos de tráfico de droga em Paredes

Três homens com antecedentes criminais foram detidos pela GNR em Parada de Todeia, no concelho de Paredes, distrito do Porto, suspeitos de tráfico de droga, informou hoje a autoridade.

As detenções ocorreram, na quinta-feira, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um ano, lê-se num comunicado enviado à Lusa.

Os suspeitos foram abordados pelos militares na posse da droga e foram realizadas duas buscas domiciliárias e uma num veículo.

A GNR apreendeu 116 doses de heroína, 90 doses de cocaína e duas de haxixe.

Foram também apreendidos nesta operação policial três veículos, uma arma de fogo, 19 munições, dois telemóveis, várias facas de corte e material relacionado com o embalamento da droga.

Os detidos, todos com antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes e com idades entre os 45 e os 49 anos, são hoje presentes ao Tribunal de Instrução Criminal de Marco de Canaveses, para aplicação das medidas de coação.

A operação policial contou com o reforço do Posto Territorial de Paredes da GNR.