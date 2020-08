GNR deteta 42 infrações por campismo e caravanismo ilegal ou irregular em Sines

A Guarda Nacional Republicana (GNR) elaborou 42 autos de contraordenação, no concelho de Sines, distrito de Setúbal, pela prática de campismo e caravanismo em situação ilegal ou irregular em áreas protegidas, foi esta segunda-feira divulgado.

Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da GNR adiantou que na ação de fiscalização, realizada no sábado, foi possível detetar 30 infrações à legislação do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV).

Na operação, levada a cabo pelos militares do posto territorial de Sines, foram ainda levantados 12 autos de contraordenação por infração à legislação do município pela prática de acampamento ocasional sem licença.

"O campismo e caravanismo selvagem são um problema identificado, que constitui um fator de destruição de habitats, alguns deles protegidos. Além disso, representam uma ocupação ilegal, da qual resulta uma degradação dos locais utilizados, por deposição descontrolada de resíduos", refere a GNR.