GNR deteta descarga ilegal em Leiria

Militares da GNR identificaram os proprietários de uma pecuária, em Leão, no concelho de Leiria, suspeitos de efetuarem descargas poluentes no curso de água da povoação.Quem mora junto ao riacho, que desagua na ribeira do Sirol - que, por sua vez, segue até ao rio Lis - queixa-se há décadas de insetos e de maus cheiros causados pela exploração."Não podemos abrir a porta ou juntar os amigos na rua. O cheiro vem até casa", disse esta segunda-feira Maria Santos, residente na povoação.A GNR recolheu amostras de água junto à empresa e o caso já seguiu para o Ministério Público de Leiria.