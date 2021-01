GNR deteta grupo a consumir bebidas alcoólicas na via pública em Ponte de Sor

A GNR detetou um grupo de pessoas que estava a consumir bebidas alcoólicas na via pública em Ponte de Sor (Portalegre), incumprindo as normas do estado de emergência em vigor, revelou este sábado aquela força de segurança.

Em comunicado, o Comando Territorial de Portalegre da GNR, adianta que "na sequência de uma denúncia que dava conta de um ajuntamento de pessoas numa garagem, os militares deslocaram-se ao local, tendo verificado que se encontravam sete pessoas, seis homens e uma mulher, com idades entre os 20 e os 50 anos, no acesso a uma garagem e no seu interior, a consumir bebidas alcoólicas".

Esta ocorrência, de acordo com aquela força policial, foi registada na quinta-feira, quando as pessoas foram detetadas a infringir uma das restrições da atual legislação, assim como o dever geral do recolhimento domiciliário, devido à pandemia de covid-19.

Na nota é ainda referido que no decorrer das diligências policiais, os militares do Posto Territorial de Ponte de Sor elaboraram seis autos de contraordenação por consumo de bebidas alcoólicas na via pública e sete por incumprimento do dever geral do recolhimento domiciliário, tendo as pessoas acatado a ordem de desmobilização.

