O Comando do Porto da GNR registou 1504 idosos, nos primeiros três trimestres do ano, no âmbito da operação ‘Censos Sénior’, sendo que 944 vivem sozinhos e, destes, 65 em situação de isolamento. Os dados são referentes a 17 dos 18 concelhos do distrito do Porto.



Nos números da atividade desenvolvida pelos cerca de 1600 militares e civis do efetivo nos primeiros nove meses do ano, a GNR registou 16 699 crimes, com destaque para as 1658 ocorrências de violência doméstica e 80 contra agentes da autoridade.









