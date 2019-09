GNR deteve 20 pessoas nos acessos a um festival de música em Seia

A GNR anunciou esta segunda-feira a detenção de 20 pessoas, com idades entre 21 e 43 anos, por crimes de posse de droga e armas e excesso de álcool no sangue, no concelho de Seia.O Comando Territorial da GNR da Guarda refere em comunicado hoje divulgado que os suspeitos, 16 homens e quatro mulheres, foram detidos, através do Destacamento Territorial de Gouveia, entre quinta-feira e domingo, nos acessos a um festival de música realizado na zona de Seia.Segundo a fonte, durante a realização de várias ações de fiscalização, foram feitas 17 detenções por alegada posse e tráfico de estupefacientes.A GNR apreendeu aos suspeitos um total de 361 doses de haxixe, 106 doses de MDMA, 38 comprimidos de 'ecstasy', 28 doses de cocaína, 17 doses de liamba e dois selos de LSD.Os militares apreenderam ainda 50 euros em dinheiro, um telemóvel, dois utensílios de corte (navalhas) e uma balança digital.A dois suspeitos, que foram detidos por posse de arma proibida, a GNR apreendeu uma faca de abertura automática e um aerossol de defesa.Durante a ação foi também detido um condutor por excesso de álcool no sangue e elaborados dois autos de contraordenação por consumo de estupefacientes.Segundo a nota, os factos foram remetidos pela GNR ao Tribunal Judicial de Seia.