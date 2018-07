Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR deteve 30 pessoas em festival em Celorico da Beira

Em causa está a posse de arma proibida e o tráfico de estupefacientes.

Por Lusa | 18:04

O Comando Territorial da GNR da Guarda anunciou esta terça-feira a detenção de 30 pessoas, por posse e tráfico de estupefacientes e detenção de arma proibida, durante um festival de música realizado em Celorico da Beira.



A GNR refere em comunicado divulgado esta terça-feira que durante o festival Seeds of Freedom, que decorreu entre sexta-feira e segunda-feira na localidade de Ratoeira, no concelho de Celorico da Beira, distrito da Guarda, deteve 30 homens e mulheres, com idades compreendidas entre 18 e 49 anos.



Segundo a fonte, 26 pessoas foram detidas por posse e tráfico de estupefacientes, a quem os militares apreenderam 2.204 doses de haxixe, 18 doses de liamba, 24 cogumelos alucinogénios e 51 doses de MDMA.



Os restantes quatro suspeitos foram detidos pela GNR por estarem na posse de armas proibidas, tendo sido apreendidos quatro aerossóis.



Durante a ação foram ainda elaborados 18 autos de contraordenação por consumo de estupefacientes.



Os 30 detidos foram notificados pela GNR para comparecerem no Tribunal Judicial de Celorico da Beira, para primeiro interrogatório judicial e para aplicação de eventuais medidas de coação.



A operação foi realizada pelo Comando Territorial da GNR da Guarda através do Destacamento Territorial da Guarda e do Destacamento de Intervenção.