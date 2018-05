Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR deteve 428 pessoas na última semana em todo o país

Entre estes detidos estão os 23 alegados adeptos do Sporting que invadiram a academia em Alcochete.

Por Lusa | 13:57

A GNR deteve 428 pessoas no âmbito das operações de combate à criminalidade e de fiscalização rodoviária realizadas em todo o país na última semana, indicou esta sexta-feira a corporação.



Num comunicado para divulgar a atividade operacional realizada entre 11 e 17 de maio, a Guarda Nacional Republicana adianta que 141 pessoas foram detidas por condução sob o efeito do álcool, 104 por tráfico de droga, 70 por condução sem habilitação legal, 23 por ofensas à integridade física, sete por posse ilegal de arma, sete por furto, cinco por incêndio, três por violência doméstica, dois por maus tratos a animais e outros dois por invasão em recinto desportivo, bem como um por roubo.



Entre estes detidos estão os 23 alegados adeptos do Sporting que, na terça-feira, integrados num grupo de 50, invadiram, encapuzados, a academia do clube, em Alcochete, e agrediram a equipa de futebol.



Na última semana, os militares da GNR apreenderam 31.609 doses de haxixe, 1.585 doses de heroína, 421 doses de cocaína, três plantas de canábis, 21 armas de fogo, 10 armas brancas, 521 munições de diversos calibres, dois quilos de chumbo, um quilo de pólvora, 12 veículos, 32.100 cigarros avulso, 17.643 artigos contrafeitos, 1.147 garrafas de álcool, 47 litros de água ardente, 1.832 bivalves, 10 telemóveis, três computadores e 6.798 euros em numerário.



No âmbito da fiscalização de trânsito, a GNR detetou 9.954 infrações, 2.328 dos quais por excessos de velocidade, 486 por falta de inspeção periódica obrigatória, 407 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 405 relacionadas com tacógrafos, 396 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 371 por uso do telemóvel durante a condução.



Aquela força de segurança registou ainda 323 infrações por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei e 192 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.