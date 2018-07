Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR deteve 468 pessoas na última semana em todo o país

Realizadas operações de combate à criminalidade violenta e de fiscalização rodoviária.

16:07:2018

A GNR deteve 468 pessoas durante operações de combate à criminalidade violenta e de fiscalização rodoviária realizadas ao longo da última semana em todo o país, indicou esta sexta-feira a corporação.



Num comunicado de balanço da atividade operacional realizada entre 6 e 12 julho, a Guarda Nacional Republicana destaca as 201 detenções por condução sob o efeito do álcool, 99 por tráfico de droga, 69 por condução sem habilitação legal, 12 por furto, 10 por posse ilegal de arma, três por violência doméstica, duas por ofensas à integridade física e uma por roubo.



Na última semana, os militares da GNR apreenderam também 2.889 doses de haxixe, 1.009 doses de heroína, 871 doses de cocaína, 290 doses de anfetaminas, 6.032 plantas de canábis, 22.300 gramas de folhas e sumidades de canábis, 6,4 quilos de canábis moída e 273 sementes de canábis.



Aquela força de segurança apreendeu ainda sete armas de fogo, quatro armas brancas, 25 munições de diversos calibres, 25 veículos, 1.595 artigos contrafeitos, 1.180 cigarros avulso, 2,2 quilos de tabaco moído, 107 quilos de pescado e 10.272 euros em numerário.



No âmbito da fiscalização de trânsito, a GNR detetou 9.485 infrações, 2.244 das quais por excessos de velocidade, 489 por falta de inspeção periódica obrigatória, 398 por uso do telemóvel a conduzir, 377 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 343 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização e 338 relacionadas com tacógrafos, bem como 308 por falta do cinto de segurança e 187 por falta de seguro obrigatório.