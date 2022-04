GNR deteve cinco suspeitos por alegado tráfico de estupefacientes em Seia

A GNR deteve cinco suspeitos, três homens e duas mulheres, com idades entre 17 e 60 anos, por alegado tráfico de estupefacientes no concelho de Seia, distrito da Guarda.

Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, aos suspeitos, que foram detidos na terça-feira, foram apreendidas 540 doses de heroína, 430 doses de cocaína, quatro viaturas ligeiras, 38 cartuchos de 12 milímetros, 12 telemóveis e 425 euros.

A GNR referiu em comunicado enviado à agência Lusa que os três homens e as duas mulheres foram detidos, através do Destacamento Territorial de Gouveia, "no decorrer de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que decorria há cerca de um ano".