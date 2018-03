Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR deteve dois dos quatro homens que tentaram assaltar posto dos CTT em Aveiro

Restantes criminosos continuam em fuga.

Por Lusa | 12:37

A GNR deteve dois dos quatro homens que tentaram assaltar na quarta-feira uma estação de Correios em Mamodeiro, no concelho de Aveiro, anunciou esta quinta-feira aquela força de segurança.



Em comunicado, a GNR refere que os militares tiveram conhecimento de que estaria a decorrer um furto num posto dos CTT, tendo-se deslocado imediatamente ao local, onde se depararam com quatro indivíduos encapuzados.



"Um dos suspeitos foi detido no local, mas os restantes conseguiram fugir sem levar nada", disse à Lusa fonte da GNR, adiantando que este indivíduo colaborou com as autoridades, fornecendo informações sobre a viatura usada pelo grupo.



De imediato, foi montado um dispositivo policial no sentido de localizar os restantes indivíduos, tendo-se conseguido intercetar um segundo assaltante, na autoestrada A1, o qual circulava na viatura utilizada no furto.



"Os restantes dois homens continuam a monte", disse a mesma fonte.



Na viatura intercetada foi possível encontrar diverso material usado para a prática de outros furtos, nomeadamente, um pé de cabra, uma rebarbadora e discos de corte, além de material informático que pertencia a uma outra empresa que também tinha sido assaltada.



Os detidos, com 30 e 34 anos, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, vão ser presentes esta quinta-feira a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.



A ação policial contou ainda com o empenhamento do Destacamento de Trânsito e do Destacamento de Intervenção de Aveiro.