 GNR deteve dois homens em Sines por furto de pinhas

A GNR de Sines deteve, esta quinta-feira, dois homens com 41 e 57 anos de idade, por furto de pinhas de pinheiro-manso "pinus pinea", na zona de São Torpes, no concelho de Sines.

Segundo fonte da GNR, estas detenções ocorreram no âmbito de uma "ação de patrulhamento direcionada para a prevenção do furto da pinha, que se encontra no período de interdição da sua colheita".

Numa zona de pinhal, perto de São Torpes, os militares "detetaram dois homens com 376 quilos de pinhas dentro da sua viatura, tendo sido apreendidas as pinhas e o veículo" acrescentou a mesma fonte.

As autoridades confirmaram que os dois homens "estavam num terreno propriedade do ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e Florestas sem autorização do proprietário e onde é habitual acorrerem furtos desta natureza".

Os detidos foram hoje presentes, ao Tribunal Judicial de Grândola, onde ficou decidido que vão aguardar em liberdade o julgamento que ficou marcado para o dia 6 de dezembro de 2019.