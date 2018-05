Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR deteve dupla em pleno assalto a café em Anadia

Jovens foram detidos em flagrante delito em Malaposta, na madrugada desta terça-feira.

15:11

A GNR deteve dois jovens, de 19 e 20 anos, que se encontravam a assaltar um café em Anadia, no distrito de Aveiro, informou esta terça-feira aquela força de segurança.



Segundo um comunicado da GNR, os indivíduos foram detidos em flagrante delito por furto num estabelecimento comercial, em Malaposta, Anadia, ocorrido na madrugada de segunda-feira.



"Após a denúncia de que estaria a decorrer um furto em interior de estabelecimento comercial, os militares deslocaram-se de imediato para o local da ocorrência, tendo surpreendido os suspeitos no interior do estabelecimento", refere a mesma nota.



De acordo com a Guarda, os assaltantes tinham acabado de arrombar uma máquina de tabaco.



Fonte da GNR disse à agência Lusa que esta foi a segunda vez, em menos de um mês, que esta dupla assaltou o referido café, para furtar a máquina de tabaco.



Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo saído em liberdade com a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.