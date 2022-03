GNR deteve em Pombal sete suspeitos de tentativa de burla e falsificação de documentos

A GNR anunciou esta segunda-feira a detenção de sete homens na Redinha, concelho de Pombal, por falsificação de documento, sendo que os arguidos são igualmente suspeitos de tentativa de burla.

Em comunicado, o Comando Territorial de Leiria informa que, através dos postos territoriais de Pombal e da Guia, deteve, na quinta-feira, em flagrante, sete homens com idades entre os 24 e 38 anos, por falsificação de documentos.

"No seguimento de uma denúncia a dar conta de uma tentativa de burla naquela localidade, através da qual foi utilizado um esquema que consistia em disponibilizar serviços de pavimentação com alcatrão excedente de obras anteriores a custos reduzidos, os militares da Guarda apuraram que o esquema consistia em contratar um serviço por um valor mínimo e no final exigir e coagir as vítimas a um valor largamente superior ao acordado entre as partes", lê-se no comunicado.

A GNR adianta que no decorrer das diligências "conseguiu intercetar dois veículos onde seguiam os suspeitos, que ostentavam matrículas falsas, tendo a ação culminado com as suas detenções e com a apreensão" das duas viaturas, uma ligeira e outra pesada, uma máquina vulgarmente denominada por 'bobcat', um cilindro de pavimentação, cinco matrículas e diversas ferramentas de trabalho.

"Os detidos foram constituídos arguidos e serão presentes no Tribunal Judicial de Leiria", acrescenta o comunicado.

Fonte do Destacamento Territorial de Pombal da GNR disse à Lusa que os arguidos, todos estrangeiros, não têm ocupação profissional definida, esclarecendo que na região ainda não havia conhecimento de crimes com este 'modus operandi', mas noutros locais do país há registo.

Segundo esta fonte, presumíveis elementos deste grupo estiveram na manhã de quinta-feira numa empresa e à tarde noutra, sendo que a GNR, através da visualização de imagens da deslocação à primeira, conseguiu depois chegar aos veículos e aos suspeitos.

A GNR pede às empresas e aos particulares que estejam atentos a possíveis situações como esta e, em caso de dúvida, contactem as autoridades policiais.