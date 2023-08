GNR deteve em Vila das Aves mulher suspeita de atear incêndio

Uma mulher, de 73 anos, foi detida por ser suspeita de atear, de forma negligente, um incêndio florestal, na freguesia de Vila das Aves, concelho de Santo Tirso, informou hoje o Comando Territorial da GNR do Porto.

Em comunicado, a GNR esclarece que a detenção, efetuada pelo posto de Vila das Aves, ocorreu na sequência de uma denúncia, tendo os militares da Guarda se deslocado "de imediato até ao local".

"O incêndio deflagrou de forma negligente e teve origem numa queima de sobrantes agrícolas que se descontrolou", afirma a GNR.

A detida foi constituída arguida e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Santo Tirso.

Esta ação contou com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Vila das Aves.

A GNR refere que a proteção de pessoas e bens, no âmbito dos incêndios rurais, continua a assumir-se como uma das prioridades da GNR, sustentada numa atuação preventiva e num esforço de patrulhamento nas áreas florestais.

Neste âmbito, lembra que as queimas e as queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal e que, em qualquer altura do ano, é proibido queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração florestal ou agrícola bem como efetuar queimadas sem pedir autorização ou fazer comunicação prévia.