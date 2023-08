GNR deteve homem de 75 anos por caça ilegal em Castelo Branco

Um homem de 75 anos foi detido e constituído arguido pelo alegado exercício de caça ilegal, no concelho de Castelo Branco, revelou esta terça-feira a GNR.

Em comunicado, o Comando Territorial de Castelo Branco revelou que a detenção foi realizada por militares do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) na segunda-feira.

"No decorrer de uma ação de fiscalização no âmbito da Operação Artemis, os elementos do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Castelo Branco detetaram um homem que exercia a caça através de meios não permitidos, motivo que levou à sua detenção", explicou a GNR.

Na sequência da ação policial foi apreendida "uma arma de caça, uma munição e um cartucho zagalote".

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Castelo Branco.

A GNR iniciou no dia 20 a "Operação Artémis", que se irá desenvolver até fevereiro de 2024, com vista à fiscalização do exercício da caça em todo o território nacional, de modo a prevenir situações em desconformidade com a lei.

As ações têm como objetivo garantir "o respeito pelas medidas de proteção e conservação dos recursos cinegéticos, tendo em vista a sua gestão sustentável".

Esta operação é desenvolvida através do SEPNA, "na sua qualidade de polícia ambiental, competente para vigiar, fiscalizar, noticiar e investigar todas as infrações à legislação que visa proteger a natureza, o ambiente e o património natural".