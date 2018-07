Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR deteve homem que esfaqueou namorado da ex-companheira em Albergaria

Mulher alertou as autoridades quando viu o agressor a rondar a sua casa, mas este voltou mais tarde e atacou rival.

Por Lusa | 18:34

A GNR deteve um homem de 27 anos que esfaqueou o atual namorado da ex-companheira, na noite da passada quinta-feira em Albergaria-a-Velha, informou esta sexta-feira aquela força de segurança.



Segundo fonte da GNR, o caso teve início durante a tarde de quinta-feira, quando a GNR foi chamada para uma situação de violência doméstica, numa área residencial no lugar do Sobreiro.



"Depois do almoço, a senhora pediu a nossa comparência em virtude do ex-companheiro andar a rondar a casa dela", disse à Lusa o oficial de comunicação e relações públicas do Comando Territorial de Aveiro da GNR, Gonçalo Ribeiro.



A GNR deslocou-se ao local e falou com o suspeito, que foi identificado e acabou por abandonar a zona.



"À noite, o indivíduo terá regressado ao local, encontrando o atual namorado da ex-companheira nas imediações e, após uma discussão, esfaqueou-o na perna esquerda", adiantou a mesma fonte.



Segundo Gonçalo Ribeiro, o homem, de 42 anos, foi transportado para o Hospital de Aveiro, mas não corre perigo de vida



O caso deverá passar para a alçada da Polícia Judiciária, em virtude de ter sido usada uma arma branca.