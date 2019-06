GNR deteve material contrafeito no valor aproximado de 12 mil euros em Felgueiras

O Destacamento Territorial de Felgueiras do Comando da GNR do Porto anunciou esta quarta-feira a apreensão de 834 artigos contrafeitos, no valor aproximado de 12 mil euros, no âmbito de uma fiscalização efetuada na feira semanal de Vila Cova da Lixa.Em comunicado, a GNR explica que a ação "visou essencialmente o combate à contrafação, ao uso ilegal de marca e à venda de artigos contrafeitos".Os militares fiscalizaram uma bancada, que tinha exposto para a venda vários artigos contrafeitos de várias marcas conhecidas, com "um valor aproximado de 12 mil euros".Foram identificados dois homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 35 e os 71 anos, os quais foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Comarca de Porto Este.Esta operação contou com a participação de militares do Destacamento de Intervenção do Porto e do Destacamento de Ação Fiscal do Porto, dando origem à elaboração de cinco autos de notícia por crime de contrafação e um auto de contraordenação no âmbito do regime de bens em circulação.