GNR deteve seis suspeitos de fogo posto em vários concelhos de Viseu

Queimadas descontroladas levaram a que ardessem 23 mil metros quadrados de pinheiro bravo, carvalhos, mimosas e mato.

12:52

A GNR anunciou esta quara-feira a detenção de seis homens, com idades entre os 49 e 83 anos, suspeitos do crime de incêndio florestal em vários concelhos do distrito de Viseu.



Segundo a GNR, na segunda e na terça-feira, Núcleos de Proteção Ambiental do Comando Territorial de Viseu detiveram suspeitos em Penalva do Castelo, Sernancelhe, Nelas, Mangualde, Sátão e Viseu.



"Após serem efetuadas diligências de investigação inerentes aos incêndios ocorridos, foi possível identificar os seus autores", que "não conseguiram controlar as queimadas de sobrantes florestais que estavam a realizar", explica.



A GNR refere que ardeu uma área total de 23 mil metros quadrados de pinheiro bravo, carvalhos, mimosas e mato.