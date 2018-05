Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR deteve suspeito de 39 furtos em Viseu e na Guarda

Homem tem antecedentes criminais por crimes similares.

15:41

A GNR anunciou esta quarta-feira a detenção de um homem suspeito de 39 furtos, nos distritos de Viseu e da Guarda, sendo o valor dos objetos furtados e resultante do uso indevido de cartões bancários superior a 20 mil euros.



O homem, de 39 anos, foi detido na segunda-feira, na sequência de diligências de investigação devido a vários furtos em veículos e no interior de residências.



"Foi possível averiguar que o indivíduo atuava sozinho, durante a noite, entre as localidades de Vouzela e Celorico da Beira, visando essencialmente documentos e cartões multibanco, tendo efetuado levantamentos de dinheiro", explica a GNR, em comunicado.



A ação culminou com a realização de uma busca domiciliária e outra num veículo. A GNR apreendeu uma viatura, cinco motosserras, cartões bancários furtados e diversos documentos, telemóveis e equipamentos eletrónicos, dois computadores, relógios e ferramentas usadas nos crimes.



O homem, que tem antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crimes, está a ser hoje ouvido no Tribunal Judicial de Gouveia.