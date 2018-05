Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR deteve suspeito de negligência em incêndio florestal em Lamego

A detenção foi feita na terça-feira, pelo Núcleo de Proteção Ambiental.

12:52

A GNR anunciou esta quarta-feira ter detido um homem de 67 anos, em Granja, no concelho de Lamego, pela prática do crime de incêndio florestal por negligência.



"No seguimento de uma ação de patrulhamento no âmbito da Operação Floresta Segura, os militares verificaram uma coluna de fumo, tendo ido ao local onde deflagrava um incêndio resultante de uma queima de sobrantes florestais", explica a GNR, em comunicado.



Segundo a GNR, a queima de sobrantes florestais descontrolou-se, "tendo ardido uma área de pinhal".



A detenção foi feita na terça-feira, pelo Núcleo de Proteção Ambiental de Lamego.