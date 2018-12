Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR deteve três pessoas em Vinhais por furto de castanhas

Suspeitos foram presentes ao juiz tendo sido constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.

13:20

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve no sábado dois homens e uma mulher por furto de castanhas em Edral, concelho de Vinhais, Bragança, informou a GNR.



Depois de dado o alerta, elementos do posto territorial de Vinhais deslocaram-se a um souto onde os dois homens e a mulher se encontravam a furtar castanhas, tendo-lhes apreendido 220 quilogramas daquele produto, precisou a GNR em comunicado.



Com idades compreendidas entre os 22 e os 28 anos, os detidos foram presentes ao juiz tendo sido constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.