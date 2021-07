GNR detido por integrar grupo que tinha 250 mil euros em material roubado

Um militar da GNR foi detido em Mogadouro, Bragança, por associação criminosa, recetação, coação agravada tentada, falsificação de documentos e burlas qualificadas. A rede foi apanhada com máquinas industriais, ferramentas e viaturas avaliadas em mais de 250 mil euros. São suspeitos de receber e vender material furtado.





O militar Carlos Cordeiro estava ao serviço no posto da GNR de Mogadouro. No âmbito do processo, há mais três pessoas detidas.