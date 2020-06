Um militar da GNR disparou um tiro sobre um rival que o tinha agredido por várias vezes a murro e pontapé, por causa de uma mulher. Tudo aconteceu em janeiro de 2018, em Laceiras, Carregal do Sal e esta segunda-feira é conhecido o acórdão, no Tribunal de Viseu.



Nas alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do GNR e pena de prisão, nunca inferior a oito anos, para o rival Luís Anjos, que responde por vários crimes contra outros militares da GNR.

