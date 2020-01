GNR dispara tiro contra marido da amante

Um militar da GNR disparou um tiro sobre um rival que o tinha agredido por várias vezes a murro e pontapé, por causa de uma mulher.Os três começam esta segunda-feira a ser julgados no Tribunal de Viseu, que decidiu apensar vários processos em que Luís Anjos, que foi atingido a tiro, é arguido.A história destes três arguidos terá começado quando a mulher, de 38 anos, apresentou no posto da GNR de Nelas queixa de violência doméstica contra o ex-marido, Luís Anjos, de 37.Desde aí, Bruno Cardoso, militar da GNR que tomou conta do expediente, trocou nos meses seguintes mensagens e encontrou-se com a mulher. Luís, que tem um histórico de conflitos com a GNR, nunca aceitou.O GNR Bruno Cardoso, de 36 anos, estava de folga quando a 22 de janeiro de 2018 se encontrou com Márcia Loureiro junto à capela da Senhora dos Milagres, em Laceiras, Carregal do Sal.Nesse momento, apareceu Luís Anjos, que à data era marido de Márcia, desconfiado de uma traição e que por isso instalou um dispositivo de georreferenciação que facilmente lhe permitiu saber a localização do carro da mulher."Luís foi direto ao militar. Agarrou-lhe pela camisola e desferiu-lhe vários murros na zona da cabeça e depois por todo o corpo", diz a acusação, a que oteve acesso.Na tentativa de salvar o amante, Márcia foi ao carro do GNR buscar uma glock de calibre 9 milímetros que este havia comprado para defesa pessoal. Já com a pistola na mão, Bruno efetuou um disparo que atingiu Luís Anjos numa perna.