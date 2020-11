O Comando Territorial da GNR de Faro dispersou, no passado sábado, 310 pessoas que não estavam a respeitar as restrições do combate à Covid-19 em três festas distintas.Duas das situações tiveram lugar em Albufeira: uma festa de casamento com um ajuntamento de 150 pessoas numa unidade hoteleira e outra cerimónia matrimonial num restaurante com 60 pessoas – este estabelecimento acabou por ser encerrado por ter excedido a lotação permitida.