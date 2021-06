A GNR foi este sábado obrigada a dispersar com disparos de arma de fogo para o ar uma festa ilegal com cerca de 300 pessoas junto a um snack-bar no bairro de génese ilegal do 2º Torrão, na Trafaria. Não houve feridos, mas há a registar danos em viaturas da GNR devido a apedrejamentos. A GNR deteve, na mesma ocorrência, um homem por condução sem carta e que foi ainda apanhado com 13 botijas de óxido nitroso, conhecido como ‘...