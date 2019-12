GNR doa roupa apreendida a instituições da Guarda

A GNR da Guarda entregou esta sexta-feira 2200 peças de roupa e calçado a 14 instituições de solidariedade social do distrito."O vestuário doado resulta de apreensões realizadas pelo Comando Distrital ao longo do ano, no âmbito de ações de combate à contrafação", explicou Marco Pina, oficial de Relações-Públicas."Para quem, com poucos recursos, se dedica a ajudar pessoas com várias carências, isto é uma dádiva dos céus que vai ajudar a melhorar o Natal de muita gente", disse Ana Fernandes, diretora do Centro Social de Dornelas.Este ano a GNR da Guarda doou 3500 artigos a 22 instituições.