GNR e Bombeiros fazem buscas por caçador desaparecido em Cabeceiras de Basto

A GNR e os Bombeiros de Cabeceiras de Basto estão a realizar buscas junto à praia fluvial de Gondiães, em Cabeceiras de Basto, na tentativa de encontrar um caçador, de 50 anos, natural de Vila do Conde e que não é visto desde o passado domingo.O homem terá ido à caça para aquela zona no domingo e não regressou a casa. Esta tarde, pelas 16h30, o carro do caçador foi detetado junto à praia fluvial de Gondiães e as autoridades iniciaram buscas naquela zona.Equipados com viaturas todo-o-terreno, bombeiros e GNR batem a zona envolvente à praia fluvial. No entanto, as buscas, devido à falta de visibilidade, devem ser suspensas em breve, sendo retomadas amanhã de manhã.É provável, ao que apuramos, que seja requisitada uma equipa de mergulhadores.