GNR e bombeiros procuram mulher de 27 anos desaparecida em Alenquer

Uma mulher de 27 anos, residente em Alenquer, está dada como desaparecida desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira.

Os pais e uma amiga da jovem apresentaram queixa no posto da GNR local ao início da manhã. Disseram que a jovem não dormiu em casa na noite passada, mas deixou na mesma bens pessoais e o cão que costumava passear.

A GNR fez as primeiras diligências e, pelas 17h30 desta quinta-feira, pediu o apoio dos bombeiros de Alenquer.

Fonte do socorro disse ao CM que as buscas estão neste momento concentradas na zona do Alto do Brandão, nas imediações precisamente do quartel dos bombeiros de Alenquer.

A jovem mantém o telemóvel ligado, mas não atende chamadas.

O CM sabe que após contactos com a operadora, foi possível localizar o sinal do aparelho na zona onde agora estão a ser feitas buscas.