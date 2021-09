Militares da GNR e bombeiros realizam buscas por uma mulher de 30 anos que está dada como desaparecida desde domingo em Vilarinho de Negrões, aldeia do concelho de Montalegre, disse esta segunda-feira fonte daquela força policial.

De acordo com a fonte do Comando Territorial de Vila Real, o alerta para o desaparecimento foi dado por familiares da mulher e as buscas estão a decorrer nas imediações da aldeia da freguesia de Negrões.

Durante a noite foi acionada uma equipa da GNR que dispõe de um 'drone' com câmara térmica e esta manhã foram para o terreno duas equipas cinotécnicas, compostas com militares e cães de busca, e uma equipa de resgate de montanha.

Foram também mobilizados 13 militares da estrutura territorial e uma equipa do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), que atuará com uma embarcação na barragem do Alto Rabagão.

Nesta operação, a GNR conta com o apoio dos bombeiros de Montalegre.

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), as buscas tiveram início no domingo pelas 21h30.