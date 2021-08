GNR e PSP endurecem luta contra “esmolas” do Governo

Os militares da GNR e os agentes da PSP garantem que não vão “baixar os braços” na luta contra o valor fixado pelo Governo para o suplemento de risco. Pelo contrário, esta terça-feira vão estar na região do Algarve com várias formas de protesto e, sabe o, estão a organizar “duas grandes manifestações” em Lisboa: uma em frente à residência do primeiro-ministro e a outra junto à Assembleia da República.Os termos da negociação entre as partes estão muito distantes. O Governo fixou o suplemento de risco em 68,96 euros, enquanto os profissionais da PSP e da GNR propuseram um máximo a rondar os 400 euros, pago de forma progressiva: 200 no primeiro ano de subsídio, 300 no segundo e depois 400. “Não aceitamos esmolas, queremos um valor digno e vamos lutar por isso”, disse Rui Sousa, coordenador da região Centro da Associação dos Profissionais da Guarda. “O valor não é suficiente para o risco que corremos”, adianta Cristiano Correia, da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia.