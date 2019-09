GNR faz 30 detenções em território nacional em apenas 12 horas

A GNR realizou 30 detenções entre as 20h00 de sábado e as 08h00 deste domingo, destacando-se 22 por condução sob o efeito do álcool, duas por condução sem carta e uma por posse de arma proibida.Em comunicado divulgado este domingo sobre a atividade operacional das últimas 12 horas em território nacional, a GNR indica ter apreendido 222 doses de haxixe, seis doses de cocaína e uma arma branca.A GNR detetou também 314 infrações de trânsito, destacando-se 61 por excesso de velocidade, 46 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 27 por falta de inspeção obrigatória e oito por falta de seguro.Os militares desta força de segurança detetaram ainda 15 infrações por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 13 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e nove infrações por uso indevido de telemóvel durante a condução.Quanto à sinistralidade, a GNR registou 47 acidentes, dos quais resultaram 14 feridos leves.