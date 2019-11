GNR em buscas por idosa desaparecida em Santiago do Cacém

Uma idosa de 94 anos está desaparecida, desde o início da manhã de quinta-feira, no centro de Santiago do Cacém.

A informação foi confirmada ao CM por fonte da GNR, que acrescentou estarem a ser feitas buscas desde as nove da manhã de ontem.

A queixa do desaparecimento foi feita por familiares próximos da idosa.

Além de inúmeros militares, estão a ser empenhados binómios cinotécnicos.

As buscas estão a ser feitas em zonas florestais dos arredores e do centro de Santiago do Cacém.