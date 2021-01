GNR encerra bar com 30 pessoas no interior em Oliveira de Azeméis

A GNR de Aveiro encerrou, este domingo, um bar que funcionava ilegalmente com 30 pessoas, no interior de uma casa, em Cucujães, no Concelho de Oliveira de Azeméis.

Após detetar a presença de ruído, as autoridades realizaram diligências e encontraram 30 pessoas num bar, dentro de uma casa. A proprietária do estabelecimento, uma mulher de 42 anos, foi constituída arguida, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Oliveira de Azeméis.

Foram também realizados 30 autos de contraordenação às 30 pessoas presentes no local por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário imposto pelo Governo.