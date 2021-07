A GNR encerrou uma casa de prostituição em Mirandela e constituiu arguido um dos sócios do estabelecimento, que funcionava há vários anos na cidade.A GNR, auxiliada pela PSP, verificou um claro desrespeito pelas regras de combate à pandemia de Covid-19. A casa tinha quartos para as práticas sexuais que não eram desinfetados.Um dos sócios foi constituído arguido no local. O outro já se encontra em prisão domiciliária no âmbito de um outro processo. Apreenderam uma pistola e 1300 euros.