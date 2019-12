GNR encerra destilaria ilegal em Leiria

A GNR desmantelou na segunda-feira em Leiria uma destilaria e identificou três homens por suspeitas de introdução fraudulenta no consumo, fraude fiscal, e contra a qualidade ou composição de géneros alimentícios e aditivos alimentares.

Em comunicado, a GNR refere que na Operação "Água turva" foi detetado que estabelecimento se dedicava à produção e comercialização fraudulenta de bebidas espirituosas.

Nas buscas, os militares apreenderam 2 mil litros de aguardente, 1.950 litros de vinho em box, duas caçadeiras, seis vasos de destilação e três colunas de arrefecimento, uma máquina elétrica utilizada para encher as box de vinho e 10 mil euros.

"A prestação tributária que resultaria se as bebidas fossem comercializadas corresponde a um valor estimado de 17.600 euros" pelo pagamento do Imposto Especial Sobre o Consumo do Álcool e Bebidas Alcoólicas.