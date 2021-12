GNR encerra estabelecimento por incumprimento de medidas Covid-19 e multa 137 clientes

A GNR encerrou um estabelecimento com cerca de 150 pessoas no interior, na madrugada de domingo, em Viana do Castelo. O estabelecimento estava em desrespeito das medidas vigentes para a contenção da pandemia da Covid-19.



Quando os militares da GNR chegaram, "o estabelecimento funcionava fora do horário permitido e estava a decorrer uma festa com a utilização de um espaço de dança não licenciado". As autoridades encerraram o estabelecimento e todos os intervenientes foram identificados.





certificado para frequentar restaurantes, estabelecimento turísticos e hoteleiros, eventos e espetáculos com lugares marcados e para ginásios.

Os responsáveis do estabelecimento foram multados por não solicitar a apresentação do certificado digital ou teste covid-19 aos participantes do evento. 137 clientes foram também multados por não apresentarem o Certificado Digital Covid da União Europeia nas modalidades de certificado de teste ou de recuperação ou de comprovativo da realização laboratorial de teste com resultado negativo.Recorde-se que é obrigatória a apresentação do