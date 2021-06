GNR encerra festa com 200 pessoas em restaurante em Albufeira

A GNR encerrou este sábado três estabelecimentos devido ao incumprimento das medidas em vigor para conter a transmissão da Covid-19, no concelho de Albufeira.Durante o patrulhamento na tarde de dia 5 de junho, os militares da Guarda verificaram que estava a decorrer uma festa no recinto exterior de um restaurante, com cerca de 200 pessoas no interior, sem máscasa e sem respeitarem o distanciamento físico.Já durante a noite, foram encerrados outros dois estabelecimentos, "um por incumprimento das normas de ocupação, permanência e distanciamento físico, no qual se encontravam dezenas de pessoas a dançar no seu interior, e outro por se encontrar em pleno funcionamento após o horário permitido".Os dois espaços foram também alvo de auto de contraordenação por parte dos militares da GNR.