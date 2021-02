A GNR de Sesimbra encerrou na madrugada desta terça-feira uma festa aniversário com 30 pessoas na localidade de Fetais, em Sesimbra.Foi após uma denúncia de uma festa numa vivenda alugada que os militares se deslocaram ao local e encontraram cerca de 30 pessoas num evento não autorizado.Os participantes, com idades entre os 17 e os 45 anos, não faziam uso de máscara nem mantinham o distanciamento.Os militares elaboraram os respetivos autos tendo em conta a situação de Estado de Emergência no país.