GNR encerra festa ilegal com mais de 100 pessoas

O Comando Territorial da GNR de Braga, através do Posto Territorial de Esposende, pôs fim este domingo a uma festa ilegal com mais de 100 pessoas, em desrespeito às medidas vigentes para a contenção da pandemia COVID-19, em Esposende.



As autoridades foram chamadas uma primeira vez para um denúncia de uma festa ilegal num acasa particular. À chegada, a GNR deparou-se com 20 pessoas que "alegadamente seriam elementos da família do proprietário e alguns amigos", aponta comunicado da GNR.

"Após nova denúncia, a GNR voltou ao local e verificou que decorria uma festa com mais de 100 pessoas em pleno desrespeito pelas normas vigentes de contenção da pandemia de COVID-19", acrescenta a autoridae.



A festa foi encerrada e o proprietário foi identificado. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Esposende.