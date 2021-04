GNR encerra festa ilegal com mais de 100 pessoas em Cascais

A GNR encerrou uma festa ilegal, na noite deste sábado, com mais de 100 pessoas em Alcabideche, Cascais. As autoridades foram alertadas por uma denúncia de ruído e deslocaram-se ao local.A festa decorria numa zona florestal e foi combinada através das redes sociais.Foram identificadas 97 pessoas e apreendidas 13 doses de haxixe, um controlador de DJ, três colunas de som, um tripé, um gerador, um computador portátil e uns auscultadores.Para além do auto de contraordenação por incumprimento do dever geral de recolhimento obrigatório foram ainda elaborados dois autos por regulamento geral do ruído e três por consumo de estupefacientes.