GNR encerra festa ilegal com mais de 300 pessoas em Alcochete

A GNR encerrou na madrugada deste domingo uma festa ilegal com mais de 300 pessoas em Alcochete.



As autoridades dirigiram-se ao local onde decorria a festa, uma propriedade em Alcochete, após uma denúncia. O evento foi encerrado com a chegada dos militares e foram identificados o proprietário do terreno, o organizador do evento e respetivo staff, para posteriormente serem levantados os respetivos autos de contraordenação.





Em causa está o incumprimento das regras impostas pelo Governo no âmbito da Covid-19. Em comunicado a GNR recorda que o cumprimento das medidas impostas pela situação de calamidade, no âmbito do combate à pandemia COVID-19, é fundamental para conter a propagação do vírus.