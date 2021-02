GNR encerra restaurante, em Aveiro, com quatro pessoas a consumir bebidas alcoólicas

A GNR encerrou um restaurante, na localidade de Azurva, em Aveiro, que estava a funcionar com quatro pessoas lá dentro a consumirem bebidas alcoólicas.

O proprietário do restaurante, um homem de 67 anos, foi identificado e multado pelas autoridades por violação da suspensão de atividade de prestação de serviços em estabelecimento aberto ao público e três por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário.

A GNR recorda que, de acordo com as medidas impostas pelo Estado de Emergência face à evolução da situação epidemiológica do país, encontram-se suspensas as atividades de comércio a retalho e de prestação de serviços em estabelecimentos abertos ao público, ou de modo itinerante, com exceção daquelas que disponibilizem bens de primeira necessidade ou outros bens considerados essenciais.