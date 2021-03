GNR encerra restaurante em Torres Vedras por por falta de condições de higiene. Veja a imagem

A GNR encerrou, esta quarta-feira, um restaurante, em Torres Vedras, por falta de condições de higiene e por representar um perigo para a saúde pública.

Foi durante uma acção de fiscalização que os elementos do Núcleo de Proteção Ambiental de Torres Vedras deram conta de que o restaurante, para além de representar falta de condições de higiene, utilizava água do poço sem as condições necessárias para consumo.

Foi elaborado um auto de contraordenação por uso de água para consumo humano sem plano de controlo de qualidade de água, procedendo-se ainda ao encerramento provisório do estabelecimento em causa.