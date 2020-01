Augusto Barreira, de 83 anos, foi esta sexta-feira encontrado morto, por militares da GNR, no pinhal entre as povoações de Gaspara e Moital, em Bajouca, Leiria.Foram os colaboradores do Centro de Dia da Bajouca - que asseguravam a alimentação do idoso - que notaram a sua falta, quando encontraram o cesto com comida ainda por levar.O homem residia há décadas em abrigos que construía na mata, e foi encontrado junto a um deles. Até ao momento, não há suspeitas de crime.