O alerta para a GNR partiu de moradores da Quinta do Anjo, em Palmela, que davam conta de uma matilha de cães vadios a circular pelas ruas de um bairro daquela localidade.Os militares foram ao local e encontraram três animais, que recolheram. Dois não tinham qualquer identificação e foram encaminhados para os serviços municipais, mas o terceiro apresentava um ‘microchip’ sob o pelo (identificação eletrónica do animal e do proprietário).fonte do Comando Territorial de Setúbal.‘Kiko’ estava apenas “sujo” e com algumas marcas dos anos que passou na rua, mas continua “dócil”, constataram os militares que o recolheram, na terça-feira. A dona ficou de tal forma sensibilizada, que escreveu uma carta de agradecimento à patrulha.