Uma mulher de 75 anos que estava desaparecida desde sexta-feira à tarde no concelho de Ponte de Sor foi encontrada este sábado, quase 24 horas depois do alerta inicial, com vida e a dormir, próximo de casa.









As buscas tiveram início pelas 13h00 de sexta feira e levaram à mobilização de meios dos bombeiros e GNR para a localidade de Sete Sobreiras, na freguesia de Longomel. Segundo fonte da GNR, após uma noite inteira no terreno, os militares encontraram a mulher pelas 11h36 de sábado. Estava bem de saúde, mas por precaução foi transportada ao Serviço de Urgência Básica para ser observada.