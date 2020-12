GNR encontra idosa desaparecida no Sabugal

A GNR anunciou esta terça-feira que localizou uma mulher de 76 anos, que tinha sido dado como desaparecida na segunda-feira, na localidade de Baraçal, no concelho do Sabugal, no distrito da Guarda.

O Comando Territorial da GNR da Guarda refere em comunicado enviado à agência Lusa que a idosa foi encontrada por militares do Posto Territorial do Sabugal, pelas 05h00 de hoje.

"A idosa foi localizada com vida pelos militares, já com sinais de hipotermia e bastante debilitada", lê-se na nota.

A GNR adianta que foi ativada assistência médica para o local, mas não foi necessário proceder ao transporte da mulher para uma unidade hospitalar.

O alerta para o desaparecimento da idosa foi dado por um familiar, pelas 18:00 de segunda-feira.

O familiar informou as autoridades que a mulher "não regressou a casa após se ter ausentado para assistir a um funeral numa localidade próxima", tendo os militares da GNR iniciado de imediato diligências policiais para a encontrar.

A mulher desorientou-se no regresso à sua residência "devido ao nevoeiro intenso que se fazia sentir", segundo a fonte.

A ação policial, que envolveu 16 militares do Comando Territorial da GNR da Guarda, cinco binómios e dois drones da Unidade de Emergência, de Proteção e Socorro (UEPS), também contou com o apoio dos Bombeiros Voluntários do Sabugal.