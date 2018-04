Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR encontra idosa morta em campo

Cadáver da mulher, de 81 anos, estava numa propriedade em Ladeira, na freguesia de Janeiro de Cima, no Fundão.

Por A.S. | 08:47

Uma equipa da Proteção do Ambiente da GNR encontrou esta terça-feira, durante uma patrulha de rotina, o cadáver de uma mulher de 81 anos numa propriedade em Ladeira, na freguesia de Janeiro de Cima, no Fundão.



"A idosa estava desaparecida desde segunda-feira, mas essa informação só foi dada aos guardas depois de o corpo ter sido encontrado", disse ao CM fonte do comando da GNR de Castelo Branco, adiantando que não foram encontrados indícios de crime.



A Proteção Civil mobilizou para o local três viaturas dos bombeiros e uma equipa do INEM.